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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 10:49 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:49
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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

        Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Ahmet Said ve Avounou ile kart cezalısı Burak Süleyman, maçta forma giyemeyecek.

        Çorum FK'nin ligde 24, MKE Ankaragücü'nün ise 23 puanı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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