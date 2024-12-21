Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Ahmet Said ve Avounou ile kart cezalısı Burak Süleyman, maçta forma giyemeyecek.
Çorum FK'nin ligde 24, MKE Ankaragücü'nün ise 23 puanı bulunuyor.
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