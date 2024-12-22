Çorum'da havaya ateş eden kişiler aranıyor

Araç çekici ile otoparka kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş tabanca kovanı tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, 19 ACP 872 plakalı otomobille Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 36. Sokak'a gelen T.S, Ş.K. ve kimliği belirlenemeyen iki kişi, havaya ateş açtı.

Çorum'da otomobille geldikleri sokakta silahla ateş eden şahıslar kaza yapınca olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.