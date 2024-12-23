Çorum'da 1075 litre sahte içki ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki üretimi ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı.

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