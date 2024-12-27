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        Çorum'da kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Çorum'da kamyonla çarpışan otomobildeki karı koca yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 21:39 Güncelleme: 27.12.2024 - 21:48
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        Çorum'da kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Çorum'da kamyonla çarpışan otomobildeki karı koca yaralandı.

        Mevlüt K. (69) idaresindeki 19 HF 710 plakalı otomobil ile Yasin T'nin (22) kullandığı 55 APJ 923 plakalı kamyon eski İskilip kara yolu Karapürçek köyü yol ayrımında çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile eşi Münevver K. (68) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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