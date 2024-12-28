Çorum'da bir cinayet hükümlüsü yakalandı
Çorum'un İskilip ilçesinde cinayetten hüküm giyen kişi yakalandı.
Çorum'un İskilip ilçesinde cinayetten hüküm giyen kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, "kasten öldürme" suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp adliyeye sevk edildi.
Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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