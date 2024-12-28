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        Çorum'da bir cinayet hükümlüsü yakalandı

        Çorum'un İskilip ilçesinde cinayetten hüküm giyen kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 15:16 Güncelleme: 28.12.2024 - 15:16
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        Çorum'da bir cinayet hükümlüsü yakalandı
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        Çorum'un İskilip ilçesinde cinayetten hüküm giyen kişi yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, "kasten öldürme" suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp adliyeye sevk edildi.

        Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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