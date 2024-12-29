Çorum'da oyuncak bebeğin içine uyuşturucu sakladığı belirlenen 8 kişi yakalandı
Çorum'un İskilip ilçesinde oyuncak bebeğin içine sakladıkları uyuşturucu maddeyle yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.
Çorum'un İskilip ilçesinde oyuncak bebeğin içine sakladıkları uyuşturucu maddeyle yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçede uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.
Çalışma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8 kişinin ev ve araçlarında arama yapıldı.
Aramada, üzerinde "Doğum günün kutlu olsun kuzen. Mutlu yıllar" yazılı not bulunan kumaştan yapılmış oyuncak bebeğin içinde 14 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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