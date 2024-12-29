Çorum'da oyuncak bebeğin içine uyuşturucu sakladığı belirlenen 8 kişi yakalandı

Çalışma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8 kişinin ev ve araçlarında arama yapıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

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