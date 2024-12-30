Çorum'da gövdesi yanmaya başlayan ağaç söndürüldü
Çorum'da kaldırımdaki ağacın gövdesi yanmaya başladı, itfaiye ekipleri alevleri ağacı sarmadan söndürdü.
Çorum'da kaldırımdaki ağacın gövdesi yanmaya başladı, itfaiye ekipleri alevleri ağacı sarmadan söndürdü.
Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde kaldırım üzerinde bulunan bir ağacın gövdesi henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Ağaca su dökerek müdahale eden esnaf yangını söndüremeyince 112'den yardım istedi.
Çorum Belediyesi itfaiye ekibi, ağaç tamamen yanmadan yangını söndürdü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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