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        Çorum'da "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldı

        Çorum'da "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 16:19 Güncelleme: 31.12.2024 - 16:19
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        Çorum'da "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldı
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        Çorum'da "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldığı bildirildi.

        İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gençlerin fikirlerini ifade etmesi ve Türkiye'nin bu alandaki politikaları konusunda bilgi sahibi olmak amacıyla 81 ilde çalıştay programı başlattı.

        Bu kapsamda Çorum Hitit Üniversitesi Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya öğrencilerin yanı sıra Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı İlhan Ünal, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Hitit Üniversitesi Sağlık, Kültürel ve Spor Dairesi Başkanı Elvan Duran, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Necat Yazıcı, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum kuruluşları temsilcileri katıldı.

        Afet yönetimi ve dayanıklılık, bilim ve teknoloji, çevre ve iklim, değer, sosyal kapsayıcılık, eğitim ve hayat boyu öğrenme, gençlik bilgilendirmesi, gençlik sağlığı, istihdam ve girişimcilik, uluslararası gençlik çalışmaları başlıklarının ele alındığı çalıştayda ilgili kurumların sunumlarının yanı sıra atölye çalışmaları da yapıldı.

        Katılımcılar, gençlerin gelecekteki ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda çözüm önerileri geliştirmek amacıyla çeşitli grup çalışmalarına katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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