Çorum Belediye Başkanı Aşgın'dan "Delice-Çorum hızlı tren hattı" teşekkürü

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Delice-Çorum hızlı tren hattı inşaatı yapım işi ihalesinin tamamlanmasıyla ilgili olarak, "Çorum’umuzu bir hayaliyle daha buluşturacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, Delice-Çorum hızlı tren hattı inşaatı yapım işi ihalesinin tamamlandığını bildirdi.