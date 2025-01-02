Çorum Belediye Başkanı Aşgın'dan "Delice-Çorum hızlı tren hattı" teşekkürü
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Delice-Çorum hızlı tren hattı inşaatı yapım işi ihalesinin tamamlanmasıyla ilgili olarak, "Çorum'umuzu bir hayaliyle daha buluşturacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Delice-Çorum hızlı tren hattı inşaatı yapım işi ihalesinin tamamlanmasıyla ilgili olarak, "Çorum’umuzu bir hayaliyle daha buluşturacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, Delice-Çorum hızlı tren hattı inşaatı yapım işi ihalesinin tamamlandığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hareket edildiğine dikkati çeken Aşgın, şunları kaydetti:
"Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na, Cumhur İttifakı milletvekillerimize, teşkilatlarımıza, önceki dönem milletvekillerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çorum'umuzu bir hayaliyle daha buluşturacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun."
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