Çorum'da polis ekipleri aranan 25 kişiyi yakaladı
Çorum'da çeşitli mahkemelerce arama kaydı bulunan 15 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Çorum'da çeşitli mahkemelerce arama kaydı bulunan 15 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
30 Aralık-6 Ocak tarihlerinde yapılan çalışmalarda, çeşitli mahkemelerce arama kararı bulunan 15 kişi yakalandı.
Öte yandan hakkında kayıp ihbarı yapılan 4 kişiden 3'ü bulunarak ailesine teslim edildi.
Kayıp 1 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.
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