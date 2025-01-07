Çorum'da zabıta ekipleri 2024'te iş yerlerine 2,5 milyon lira ceza uyguladı

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin 2024'te ilgili mevzuatlara aykırı davranan iş yerlerine toplam 2 milyon 583 bin 520 lira tutarında cezai işlem uyguladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, 2024'te yaklaşık 7 bin iş yeri denetimi yaptı.

Kaldırım işgallerinin yanı sıra semt pazarları ve iş yerlerini denetleyen ekipler, 2 bin market, 5 bin iş yeri denetimi gerçekleştirdi.