Çorum'da zabıta ekipleri 2024'te iş yerlerine 2,5 milyon lira ceza uyguladı
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin 2024'te ilgili mevzuatlara aykırı davranan iş yerlerine toplam 2 milyon 583 bin 520 lira tutarında cezai işlem uyguladığı bildirildi.
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin 2024'te ilgili mevzuatlara aykırı davranan iş yerlerine toplam 2 milyon 583 bin 520 lira tutarında cezai işlem uyguladığı bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, 2024'te yaklaşık 7 bin iş yeri denetimi yaptı.
Kaldırım işgallerinin yanı sıra semt pazarları ve iş yerlerini denetleyen ekipler, 2 bin market, 5 bin iş yeri denetimi gerçekleştirdi.
Özellikle zincir marketlerde kasa ile reyon arasındaki olası fiyat farkı, tarihi geçmiş ürünler ve gelen ürünlerle ilgili irsaliyeleri inceleyen ekipler, gerekli şartları taşımayan 419 iş yerinin ruhsatını iptal etti, 10 iş yeri mühürlendi, mührü bozulan 3 işyeri hakkında da işlem yapıldı.
Açıklamada, "1 yıl içerisinde toplam 7 bin denetim yapan ekipler toplam 2 milyon 583 bin 520 TL cezai işlem uyguladı." ifadesine yer verildi.
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