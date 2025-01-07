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        Çorum'da zabıta ekipleri 2024'te iş yerlerine 2,5 milyon lira ceza uyguladı

        Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin 2024'te ilgili mevzuatlara aykırı davranan iş yerlerine toplam 2 milyon 583 bin 520 lira tutarında cezai işlem uyguladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 17:32 Güncelleme: 07.01.2025 - 17:32
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        Çorum'da zabıta ekipleri 2024'te iş yerlerine 2,5 milyon lira ceza uyguladı
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        Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin 2024'te ilgili mevzuatlara aykırı davranan iş yerlerine toplam 2 milyon 583 bin 520 lira tutarında cezai işlem uyguladığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, 2024'te yaklaşık 7 bin iş yeri denetimi yaptı.

        Kaldırım işgallerinin yanı sıra semt pazarları ve iş yerlerini denetleyen ekipler, 2 bin market, 5 bin iş yeri denetimi gerçekleştirdi.

        Özellikle zincir marketlerde kasa ile reyon arasındaki olası fiyat farkı, tarihi geçmiş ürünler ve gelen ürünlerle ilgili irsaliyeleri inceleyen ekipler, gerekli şartları taşımayan 419 iş yerinin ruhsatını iptal etti, 10 iş yeri mühürlendi, mührü bozulan 3 işyeri hakkında da işlem yapıldı.

        Açıklamada, "1 yıl içerisinde toplam 7 bin denetim yapan ekipler toplam 2 milyon 583 bin 520 TL cezai işlem uyguladı." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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