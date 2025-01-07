İskilip Beyoğlan köyü deresinin ıslah çalışması tamamlandı

Çorum'un İskilip ilçesinde Beyoğlan köyü deresinin ıslah çalışmasının tamamlandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, kurum olarak sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıktıklarını belirtti.

Bu kapsamda Beyoğlan köyünde meydana gelebilecek olası taşkına karşı vatandaşların mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan ıslah çalışmasının tamamlandığına dikkati çeken Balta, şunları kaydetti: