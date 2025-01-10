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        Çorum-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor

        Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde sis etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 09:58 Güncelleme: 10.01.2025 - 09:58
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        Çorum-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor
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        Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde sis etkili oluyor.

        Bölgede gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

        Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler, trafikte ilerlemekte zorlandı.

        Çorum Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı güzergahlarda kontrollerini artırdı.

        Ekipler, kazaların yaşanmaması için sürat yapılmaması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücülere uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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