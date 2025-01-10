Çorum-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor
Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde sis etkili oluyor.
Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde sis etkili oluyor.
Bölgede gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler, trafikte ilerlemekte zorlandı.
Çorum Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı güzergahlarda kontrollerini artırdı.
Ekipler, kazaların yaşanmaması için sürat yapılmaması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücülere uyarıda bulundu.
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