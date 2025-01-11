Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da üç aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Çorum'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 15:56 Güncelleme: 11.01.2025 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da üç aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Çorum'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

        Seyit H. idaresindeki 19 TZ 042 plakalı minibüs, Muzeffer K'nin kullandığı 19 AAD 239 plakalı otomobil ve İbrahim Y. yönetimindeki 19 UN 614 plakalı hafif ticari araç, Gülabibey Mahallesi Kapaklı 3. Cadde'de çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Cemile K, Cihan H, Nıran Jasım M, Muhammed H, Serap K. ve Fatma Ç. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da açıklamalar
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret ediyor
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret ediyor
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        Musrati'de opsiyon freni
        Musrati'de opsiyon freni
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        Skriniar'da üst limit 3 milyon euro
        Skriniar'da üst limit 3 milyon euro
        Dünyada nadir görülüyor... Bolu'da sergileniyor
        Dünyada nadir görülüyor... Bolu'da sergileniyor
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Çorum BİLSEM öğrencisi Ahmet Said Satıcı Bilim Olimpiyatları'nda derece ald...
        Çorum BİLSEM öğrencisi Ahmet Said Satıcı Bilim Olimpiyatları'nda derece ald...
        Gençlik ve Spor Bakanlığından Hitit Üniversitesi öğrenci kulüplerinin 11 pr...
        Gençlik ve Spor Bakanlığından Hitit Üniversitesi öğrenci kulüplerinin 11 pr...
        Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "ağrısız doğum" hizmeti başladı
        Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "ağrısız doğum" hizmeti başladı
        Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 30 bin 200 lira ceza
        Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 30 bin 200 lira ceza
        Çorum Belediye Başkanı Aşgın, gazetecilerle bir araya geldi
        Çorum Belediye Başkanı Aşgın, gazetecilerle bir araya geldi
        AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, gazetecilerle bir araya geldi
        AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, gazetecilerle bir araya geldi