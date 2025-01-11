Çorum Valisi Çalgan, Alaca'da okul inşaatını inceledi

Ziyaret Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak da katıldı.

Okuldaki derslikleri ve sosyal donatıları inceleyen Çalgan, Alaca kaymakamı Engin Tök'ten çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çalgan, iş insanı Üzeyir Şahin'in vefat eden kızı Selin Şahin'in adını taşıyan 16 derslikli ortaokul binası inşaatını ziyaret etti.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Alaca ilçesinde inşası devam eden okul binasında inceleme yaptı.

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