Ankara'daki kazada hayatını kaybeden belediye işçilerinden Soylu'nun cenazesi defnedildi

Cenaze törenine Soylu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de katıldı.

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