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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 21:24 Güncelleme: 18.01.2025 - 21:24
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Furkan Ürün, Suat Güz

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Kadir Seven, Ferhat Yazgan, Erkan Kaş, Suat Kaya (Dk. 68 Eren Karadağ), Tunahan Ergül, Atakan Akkaynak (Dk. 68 Atakan Cangöz), Kerem Kalafat (Dk. 86 Burak Süleyman), Geraldo (Dk. 63 Catic), Verheydt

        Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Glumac (Dk. 90+3 Atalay Babacan), Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Dk. 71 Barış Ekincier), Serkan Göksu, Hoti (Dk. 71 Dokanovic), Furkan Apaydın (Dk. 53 Ali Turap Bülbül), Benny, Soukou, Bardhi (Dk. 71 Batuhan Çelik)

        Goller: Dk. 9 Tunahan Ergül, Dk. 47 Geraldo, Dk. 82 Verheydt (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 70 Burak Öksüz (Central Hospital Ümraniyespor)

        Sarı kartlar: Dk. 57 Hasan Hüseyin Akınay, Dk. 90+6 Kerem Kalafat (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 7 Hoti, Dk. 75 Cavare, Dk. 87 Cihan Topaloğlu (Central Hospital Ümraniyespor)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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