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        "Hattuşa'da Puduhepa Yeşiltaş Buluşmaları" başladı

        Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde düzenlenen "Hattuşa'da Puduhepa Yeşiltaş Buluşmaları" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 21:02 Güncelleme: 21.01.2025 - 21:02
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        "Hattuşa'da Puduhepa Yeşiltaş Buluşmaları" başladı
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        Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde düzenlenen "Hattuşa'da Puduhepa Yeşiltaş Buluşmaları" başladı.

        Boğazkale Kaymakamlığınca Hattuşa Antik Kenti'ni tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikte "Puduhepa ve Kız Kardeşleri" adlı sosyal sorumluluk hareketini başlatan Renan Tan Tavukçuoğlu, heykeltıraş Emel Vardar ve Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli, Hattuşa Antik Kenti'ni gezdi.

        Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız ve Prof. Dr. Aygül Süel, gezide katılımcılara Hattuşa Antik Kenti hakkında bilgi verdi.

        Daha sonra Puduhepa Kadın Girişim Kooperatifinde yürütülen çalışmaları inceleyen kadınlar, Boğazkale Müzesini gezdi.

        Burada Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden akademisyenler, ziyaretçilere müzik dinletisi sundu.

        Kaymakam Yıldız, etkinlikle tanıtımın yanı sıra hem kadınların sosyal yaşamdaki konumunu konuşacaklarını hem de tarihe iz bırakmış Türk dünyası kadınlarını anmayı hedeflediklerini söyledi.

        Hititlerin başkenti, Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Hattuşa'nın Boğazkale ilçesinde yer aldığını hatırlatan Yıldız, şunları kaydetti:

        "Beldemizde yer alan Yeşiltaş da Hattuşa ile özdeşleşmiş çok önemli bir tarihi sembol. 'Puduhepa, yüzyıllar önce coğrafyamızda doğup, dünyanın ilk barış anlaşmasına (Kadeş) mührünü basmış bir Hitit kraliçesi, bir diğer ifadeyle çağına damgasını vurmuş önemli bir kadın lider. Bu nedenle alanında öncülük üstlenmiş kadın konuşmacıların yer alacağı bu buluşmaları, küresel barışın, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, topluluklara liderlikte çeşitliliğin bir sembolü olan Puduhepa'nın liderliğinde yapacağız. Ayrıca buluşmalarımız vesilesiyle tarihi kadın kahramanlarımızı da anmış olacağız. Hitit kraliçesi Puduhepa, dünyada ilk ticaret yapan kraliçe ünvanına sahiptir. Dünyanın ilk yazılı barış anlaşması olarak kabul edilen Kadeş Antlaşması'nı, krala eşit yetki ve unvanla imzalayan liderdir. Bu anlamda, Hattuşa, kadının toplumsal liderliğinin ve yöneticiliğinin ilk tescillendiği yerdir. Hitit İmparatorluğu'nun milattan önce 17 ile 13'üncü yüzyıllar arasında başkenti olan Hattuşa, Boğazkale'de kurulmuştur. Hattuşa Antik Kenti, UNESCO tarafından 1986 yılında Dünya Mirası listesine eklenmiştir. Yeşiltaş, Hattuşa'nın UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almasına katkıda bulunmuştur."

        Yıldız, "Hattuşa'da Puduhepa Yeşiltaş Buluşmaları" kapsamında her ay farklı bir etkinlik düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

        Etkinliğe OKA Çorum İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç da katıldı.

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