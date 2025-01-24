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        Çorum'da seyir halinde kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü kurtarılamadı

        Çorum'da direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 19:33 Güncelleme: 24.01.2025 - 19:35
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        Çorum'da seyir halinde kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü kurtarılamadı
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        Çorum’da direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Ali Karlıdağ (61), 06 AK 4618 plakalı otomobiliyle İnönü Caddesi’nde seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu aracıyla kaldırıma çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü, ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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