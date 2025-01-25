Adalet Bakanı Tunç, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

Bakan Tunç'a ziyaretlerinde AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile partililer eşlik etti.

Ardından Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpcı'yı ziyaret eden Tunç, kentteki adli hizmetler hakkında bilgi aldı.

Burada Vali Ali Çalgan tarafından karşılanan Tunç, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

AK Parti Çorum 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Bakan Tunç, Çorum Valiliğini ziyaret etti.

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