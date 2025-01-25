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        Adalet Bakanı Tunç, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çorum'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 14:06 Güncelleme: 25.01.2025 - 14:08
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        Adalet Bakanı Tunç, Çorum'da ziyaretlerde bulundu
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çorum'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        AK Parti Çorum 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Bakan Tunç, Çorum Valiliğini ziyaret etti.

        Burada Vali Ali Çalgan tarafından karşılanan Tunç, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Ziyarette Çalgan, Bakan Tunç'a kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Ardından Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpcı'yı ziyaret eden Tunç, kentteki adli hizmetler hakkında bilgi aldı.

        Bakan Tunç'a ziyaretlerinde AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile partililer eşlik etti.

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