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        Dodurga Belediyesinden emekli olan personel için veda yemeği

        Dodurga Belediyesinde uzun yıllar çalıştıktan sonra emekliye ayrılan personel için veda yemeği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 13:12 Güncelleme: 30.01.2025 - 14:25
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        Dodurga Belediyesinden emekli olan personel için veda yemeği
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        Dodurga Belediyesinde uzun yıllar çalıştıktan sonra emekliye ayrılan personel için veda yemeği düzenlendi.

        Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Belediye Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, emekliye ayrılanlara görev süreleri boyunca yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

        Personelin çabalarıyla ilçeye güzel hizmetler kazandırıldığını belirten Çetinkaya, "Dodurga sizin çalışmalarınızı ve emeklerinizi unutmayacaktır. Dodurga, kendisine yapılan iyilikleri hiç unutmamıştır. Hakkınızı helal ediniz, ben kendi adıma helal ediyorum. İnşallah bundan sonraki hayatınız da dolu dolu ve güzel geçer." dedi.

        Programın sonunda Çetinkaya, emekliye ayrılanlara teşekkür plaketi verdi.

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