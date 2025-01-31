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        Çorum'da soğuk hava etkili oluyor

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde soğuk hava nedeniyle bitkilerde ve ağaçlarda kırağı oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 10:19 Güncelleme: 31.01.2025 - 10:19
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        Çorum'da soğuk hava etkili oluyor
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde soğuk hava nedeniyle bitkilerde ve ağaçlarda kırağı oluştu.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü ilçede soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

        Soğuk yüzünden park ve caddelerdeki çeşmelerin muslukları buz tuttu.

        Yoğun sisin de etkili olduğu ilçede soğuk hava nedeniyle bitkiler ve ağaçlar kırağıyla kaplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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