Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum FK-Bandırmaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'u 4-0 yenen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "İkinci golden sonra hem moral üstünlüğü hem oyun üstünlüğü katlanarak arttı ve 4 gol attık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 23:02 Güncelleme: 31.01.2025 - 23:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum FK-Bandırmaspor maçının ardından
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'u 4-0 yenen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "İkinci golden sonra hem moral üstünlüğü hem oyun üstünlüğü katlanarak arttı ve 4 gol attık." dedi.

        Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularının oyunun başından sonuna kadar disiplinden kopmadan mücadele ettiğini söyledi.

        Attıkları ilk golün maçın kırılma anı olduğunu belirten Özbalta, "İlk gole gelmeden bugüne kadar neleri çalıştıysak oyuncular yerine getirmeye başladı. Akabinde de golü bulduk. Ondan sonra girdiğimiz gol pozisyonları veya ceza sahasının içine kadar getirdiğimiz toplarla ikinci golü bulduk. İkinci golden sonra hem moral üstünlüğü hem oyun üstünlüğü katlanarak arttı ve 4 gol attık." değerlendirmesinde bulundu.

        Oyuncularını tebrik eden Özbalta, ligin çekişmeli geçtiğini, artık telafisi olmayan maçlara çıkacaklarını vurguladı.

        Her hafta takım futbolunun üstüne koyarak sezonu tamamlamak istediklerinin altını çizen Özbalta, "İstediğimiz puan ortalamasını tutturarak istediğimiz yerde ligi bitirebiliriz. Oyuncularımızı ve bu maçta bizi destekleyen taraftarlarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

        - Bandırmaspor cephesi

        Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise kaliteli bir takım olduklarını, maç sonucunun kendilerine yakışmadığını dile getirdi.

        Galibiyetten ötürü Çorum FK'yi tebrik eden Gürsel, "Onlar adına güzel bir galibiyet oldu ama bizim adımıza kabul edilebilir bir skor olmadı. Onun için oyunla ilgili fazla konuşacak bir şey yok." dedi.

        Gürsel, 12 hafta kaybetmeyen, iyi bir seri yakalayan takım olduklarına işaret ederek, "Bunu da yapan bu çocuklardı. Şimdi ters giden bazı şeyler var ama şu anda onu, bunu, şunu, şundan ötürü, bundan ötürü diye bireysel suçlamaya girersek bize yakışmaz. Bu takımı daha önce de bu puana getiren bu oyuncular ise bundan sonraki süreçte de çıkacak olan yine bizleriz." ifadelerini kullandı.

        Yeni bir galibiyete ihtiyaç duyduklarının altını çizen Gürsel, şunları kaydetti:

        "Takım halinde şimdi daha fazla bir ve beraber olma, karakterimizin nasıl takım karakteri olduğunu ortaya koyma zamanı. Bu takımın buradan çıkacak gücü ve kalitesi var. Eksik oyuncularımızın da gelmesiyle en kısa sürede, önümüzdeki hafta bu tepkiyi verecektir. Bir galibiyete ihtiyacımız var. Biz iyi bir takımız. Bugün bakarsak sonuç bize yakışan bir sonuç olmadı. Bir an önce kafamızı havaya kaldırıp bundan önceki süreçte gösterdiğimiz takım karakterini, son haftalarda kaybettiğimiz uyumu, kendi oyunumuzu, bozulan frekansımızı hemen düzeltip, ilk maçta ilk galibiyetle normale döneceğimizi biliyorum. İşte bu tepkiyi vermemiz lazım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı
        Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı
        Teğmenler ihraç edildi
        Teğmenler ihraç edildi
        Rusya: ABD uzayı silahlandırmaya çalışıyor
        Rusya: ABD uzayı silahlandırmaya çalışıyor
        MSB: Eurofighter için fiyat teklifi bekleniyor
        MSB: Eurofighter için fiyat teklifi bekleniyor
        31 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        31 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Kaza geliyorum demez!
        Kaza geliyorum demez!
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Otobüs şoförüne sürpriz kutlama
        Otobüs şoförüne sürpriz kutlama
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        18 milyon Euro'luk karavana!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yemedik, içmedik, gezdik

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Hattuşa Antik Kenti için "Hitit Başkenti Alan Yönetim Planı Çalıştayı" düze...
        Hattuşa Antik Kenti için "Hitit Başkenti Alan Yönetim Planı Çalıştayı" düze...
        Pirinç türlerini tespit edebilen yapay zeka destekli yazılım geliştirildi
        Pirinç türlerini tespit edebilen yapay zeka destekli yazılım geliştirildi
        Çorum'da soğuk hava etkili oluyor
        Çorum'da soğuk hava etkili oluyor
        Çorum'da "ezber bozan" kadınlar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Çorum'da "ezber bozan" kadınlar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi
        İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi