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        Çorum'da kovalamaca sonucu kaza yapan araçtaki 4 zanlı yakalandı

        Çorum'da, sürücüsünün, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı otomobil, bir apartmanın bahçe kapısına çarparak kaza yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 19:43 Güncelleme: 02.02.2025 - 19:49
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        Çorum'da kovalamaca sonucu kaza yapan araçtaki 4 zanlı yakalandı
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        Çorum'da, sürücüsünün, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı otomobil, bir apartmanın bahçe kapısına çarparak kaza yaptı.

        Oktay Ö. (18) idaresindeki, içinde 4 kişinin bulunduğu, 06 EU 3137 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta, polisin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya başladı.

        Otomobil, polis kovalamacası sırasında Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 4. Sokak'ta bir apartmanın bahçe kapısına çarptı.

        Araçta bulunan 4 zanlı, yunus ekiplerince yakalandı.

        Polis ekiplerince yapılan incelemede, sürücünün ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve "dur" ihtarına uymamaktan 39 bin 376 lira ceza uygulandı.

        Otomobil ise trafikten men edilerek otoparka kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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