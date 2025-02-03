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        Çorum'da kaz dövüşü yaptıran 7 kişiye 72 bin 695 lira ceza kesildi

        Çorum'da kaz dövüşü yaptırdıkları belirlenen 7 kişiye jandarma ekiplerince 72 bin 695 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 15:35 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:19
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        Çorum'da kaz dövüşü yaptıran 7 kişiye 72 bin 695 lira ceza kesildi
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        Çorum'da kaz dövüşü yaptırdıkları belirlenen 7 kişiye jandarma ekiplerince 72 bin 695 lira para cezası uygulandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovasaray köyünde kaz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 7 kişi suçüstü yakalandı.

        Şüphelilere 72 bin 695 lira para cezası uygulandı, haklarında cumhuriyet savcılığınca da soruşturma başlatıldı.

        Dövüştürülen 6 kaz ise Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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