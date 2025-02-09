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        Çorum'da yaklaşık 50 köy yolunda karla mücadele çalışması yapıldı

        Çorum'da etkili olan kar yağışının ardından yaklaşık 50 köy yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 13:03 Güncelleme: 09.02.2025 - 13:08
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        Çorum'da yaklaşık 50 köy yolunda karla mücadele çalışması yapıldı
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        Çorum'da etkili olan kar yağışının ardından yaklaşık 50 köy yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.

        Kentte 7 Şubat'ta başlayan kar yağışı, özellikle kırsal kesimlerde aralıklarla devam etti.

        Alaca ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

        Yağışla birlikte İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadele çalışmalarına başladı.

        Greyder, kar bıçaklı kamyon ve kepçeyle yürütülen çalışmalar neticesinde, kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan yaklaşık 50 köy yolunda temizlik çalışması yürütüldü.

        Kar yağışının hafta içi devam etmesi beklenen kentte İl Özel İdaresince gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

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