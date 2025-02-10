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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında yarın evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 12:11 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:11
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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında yarın evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

        Çorum Şehir Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Alpaslan Şen yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Geraldo ve Ahmethan Köse ile kart cezalısı Erkan Kaş, Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

        Çorum FK, ligde 35 puanla 7. sırada bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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