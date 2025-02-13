Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da trafik lambalarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Çorum'da trafik lambalarına çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:36 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da trafik lambalarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Çorum'da trafik lambalarına çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Melike Ç. idaresindeki 60 TT 920 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Terminal kavşağında refüjdeki trafik lambasına çarparak devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Meryem A. yaralandı.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

        Trafik lambalarının zarar gördüğü kaza sonrası, devrilen otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Okul, hastane ve kamu binalarında yangın seferberliği
        Okul, hastane ve kamu binalarında yangın seferberliği
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        İş kazasında rapor parası düştü
        İş kazasında rapor parası düştü

        Benzer Haberler

        Otomobil, sinyalizasyon direğine çarpıp, ters döndü; 2 yaralı
        Otomobil, sinyalizasyon direğine çarpıp, ters döndü; 2 yaralı
        Çorum'da kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
        Çorum'da kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
        İskilip'te TOKİ konutlarının inşası sürüyor
        İskilip'te TOKİ konutlarının inşası sürüyor
        Dodurga Kaymakamı Yıldırım, esnaf ve pazar yerini ziyaret etti
        Dodurga Kaymakamı Yıldırım, esnaf ve pazar yerini ziyaret etti
        Çorum, Sinop, Tokat, Amasya ve Kastamonu'da 581 köye ulaşım sağlanamıyor
        Çorum, Sinop, Tokat, Amasya ve Kastamonu'da 581 köye ulaşım sağlanamıyor
        Çorum FK, transfer ettiği Mert Aktaş'ı Ankara Demirspor'a kiraladı
        Çorum FK, transfer ettiği Mert Aktaş'ı Ankara Demirspor'a kiraladı