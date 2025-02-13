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        Çorum'un Alaca ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

        Çorum'un Alaca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 22:58 Güncelleme: 13.02.2025 - 22:58
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        Çorum'un Alaca ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
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        Çorum'un Alaca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        Alaca Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı görüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında bulunan Alaca Ortaokulu, Dr. Ali Dedekargın İlkokulu, Özel Eğitim Uygulama Okulu, Büyükhırka İlk/Ortaokulu, Ceritler İlk/Ortaokulu, Mimar Sinan İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulunda eğitime 14 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir."

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