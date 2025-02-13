Çorum'un Alaca ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
Çorum'un Alaca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Alaca Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında bulunan Alaca Ortaokulu, Dr. Ali Dedekargın İlkokulu, Özel Eğitim Uygulama Okulu, Büyükhırka İlk/Ortaokulu, Ceritler İlk/Ortaokulu, Mimar Sinan İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulunda eğitime 14 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir."
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