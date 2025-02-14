Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Kocaelispor'a konuk olacak
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda lider Kocaelispor ile karşılaşacak.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda lider Kocaelispor ile karşılaşacak.
Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Kart cezalısı futbolcunun bulunmadığı kırmızı-siyahlı ekipte tedavisine devam edilen Ahmethan Köse, Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.
Çorum FK, ligde 38 puanla 5. sırada bulunuyor.
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