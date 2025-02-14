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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Kocaelispor'a konuk olacak

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda lider Kocaelispor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:45 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:45
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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Kocaelispor'a konuk olacak
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda lider Kocaelispor ile karşılaşacak.

        Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

        Kart cezalısı futbolcunun bulunmadığı kırmızı-siyahlı ekipte tedavisine devam edilen Ahmethan Köse, Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.

        Çorum FK, ligde 38 puanla 5. sırada bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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