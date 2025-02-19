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        Çorum'da iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Çorum'un Kargı ilçesinde iş yerinin çatı kısmında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 14:52 Güncelleme: 19.02.2025 - 14:52
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        Çorum'da iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Çorum'un Kargı ilçesinde iş yerinin çatı kısmında çıkan yangın söndürüldü.

        Mihrihatun Mahallesi Çarşı Caddesi'nde bir iş yerinin çatı kısmında bacadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

        İhbar üzerine iş yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kargı Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, yangın nedeniyle çatıda maddi hasar oluştu.

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