Çorum-Osmancık kara yolunda buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
Çorum'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Çorum'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde buzlanma meydana geldi.
Yer yer tipinin de etkili olduğu bölgede araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.
Özellikle kış lastiği ve zinciri bulunmayan araçların yolda kaldığı görüldü.
İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, yolda tır, kamyon ve otobüs gibi ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.
Karayolları Çorum Şube Müdürlüğü ekipleri ise yolda tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.
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