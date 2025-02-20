Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum-Osmancık kara yolunda buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

        Çorum'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 21:14 Güncelleme: 20.02.2025 - 21:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum-Osmancık kara yolunda buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
        ABONE OL

        Çorum'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde buzlanma meydana geldi.

        Yer yer tipinin de etkili olduğu bölgede araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

        Özellikle kış lastiği ve zinciri bulunmayan araçların yolda kaldığı görüldü.

        İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, yolda tır, kamyon ve otobüs gibi ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

        Karayolları Çorum Şube Müdürlüğü ekipleri ise yolda tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel'den Lütfü Savaş'a 'piyon' benzetmesi
        Özel'den Lütfü Savaş'a 'piyon' benzetmesi
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Vance: Barışın eşiğindeyiz
        Vance: Barışın eşiğindeyiz
        İstanbul'da yarın da okullar tatil
        İstanbul'da yarın da okullar tatil
        MR çekiminde kamerayla görüntü alınmış!
        MR çekiminde kamerayla görüntü alınmış!
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Eşini ve kayınbiraderini bıçakladı!
        Eşini ve kayınbiraderini bıçakladı!
        Hamile karısına ateş açtı!
        Hamile karısına ateş açtı!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Bakan Fidan: Filistin toprakları müzakere konusu değil
        Bakan Fidan: Filistin toprakları müzakere konusu değil
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Çorum'da kar; sürücüler zor anlar yaşadı
        Çorum'da kar; sürücüler zor anlar yaşadı
        Çorum'da 'yasa dışı' bahis operasyonu; 5 gözaltı
        Çorum'da 'yasa dışı' bahis operasyonu; 5 gözaltı
        Çorum'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Çorum'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Çorum'da yaban hayvanları için doğaya yem ve ot bırakıldı
        Çorum'da yaban hayvanları için doğaya yem ve ot bırakıldı
        "Sürdürülebilir Yaşam ve Kent: Çorum" çalıştayı düzenlendi
        "Sürdürülebilir Yaşam ve Kent: Çorum" çalıştayı düzenlendi
        Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen Saraçoğlu, memleketi Çorum'da anıldı
        Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen Saraçoğlu, memleketi Çorum'da anıldı