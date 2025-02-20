Çorum-Osmancık kara yolunda buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, yolda tır, kamyon ve otobüs gibi ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

Yer yer tipinin de etkili olduğu bölgede araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Çorum'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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