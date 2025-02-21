Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç yaralandı

        Çorum'da tanımadığı 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan genç yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 00:39 Güncelleme: 21.02.2025 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç yaralandı
        ABONE OL

        Çorum'da tanımadığı 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan genç yaralandı.

        Samet K. (23), Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak'ta telefonla konuştuğu sırada kendisine bakan kimliği henüz bilinmeyen 4 kişiye "Neden bakıyorsunuz?" diye sorması üzerine bıçaklı saldırıya uğradı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Saldırıda bacağından yaralanan genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşan 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Anderlecht-Fenerbahçe maçı olaylar nedeniyle durdu!
        Anderlecht-Fenerbahçe maçı olaylar nedeniyle durdu!
        Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi!
        Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi!
        Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık
        Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık
        Bakan Uraloğlu'ndan sürücülere uyarı
        Bakan Uraloğlu'ndan sürücülere uyarı
        Özel'den Lütfü Savaş'a 'piyon' benzetmesi
        Özel'den Lütfü Savaş'a 'piyon' benzetmesi
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        İmamoğlu uyardı! İstanbullular sabah saatlerine dikkat
        İmamoğlu uyardı! İstanbullular sabah saatlerine dikkat
        ABD: Trump Zelenskiy'le ilgili hayal kırıklığı yaşadı
        ABD: Trump Zelenskiy'le ilgili hayal kırıklığı yaşadı
        İstanbul'da bugün de okullar tatil
        İstanbul'da bugün de okullar tatil
        Vance: Barışın eşiğindeyiz
        Vance: Barışın eşiğindeyiz
        Ukraynalı komutan: ABD olmadan 6 ay dayanabiliriz
        Ukraynalı komutan: ABD olmadan 6 ay dayanabiliriz
        MR çekiminde kamerayla görüntü alınmış!
        MR çekiminde kamerayla görüntü alınmış!
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Eşini ve kayınbiraderini bıçakladı!
        Eşini ve kayınbiraderini bıçakladı!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Bakan Fidan: Filistin toprakları müzakere konusu değil
        Bakan Fidan: Filistin toprakları müzakere konusu değil

        Benzer Haberler

        Çorum'un Laçin ilçesinde eğitime kar engeli
        Çorum'un Laçin ilçesinde eğitime kar engeli
        Çorum'da şehit Erol Olçok adına düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri şiir...
        Çorum'da şehit Erol Olçok adına düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri şiir...
        Çorum-Osmancık kara yolunda buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
        Çorum-Osmancık kara yolunda buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
        Çorum'da kar; sürücüler zor anlar yaşadı
        Çorum'da kar; sürücüler zor anlar yaşadı
        Çorum'da 'yasa dışı' bahis operasyonu; 5 gözaltı
        Çorum'da 'yasa dışı' bahis operasyonu; 5 gözaltı
        Çorum'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Çorum'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı