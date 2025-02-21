Çorum'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç yaralandı

Samet K. (23), Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak'ta telefonla konuştuğu sırada kendisine bakan kimliği henüz bilinmeyen 4 kişiye "Neden bakıyorsunuz?" diye sorması üzerine bıçaklı saldırıya uğradı.

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