Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Adanaspor'u konuk edecek

Kırmızı-siyahlı ekipte tedavisi devam eden Geraldo ve Ahmethan Köse ile kart cezalısı Ferhat Yazgan, Adanaspor maçında forma giyemeyecek.

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