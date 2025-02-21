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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Adanaspor'u konuk edecek

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın evinde Adanaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 10:10 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:10
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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Adanaspor'u konuk edecek
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın evinde Adanaspor ile karşılaşacak.

        Çorum Şehir Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte tedavisi devam eden Geraldo ve Ahmethan Köse ile kart cezalısı Ferhat Yazgan, Adanaspor maçında forma giyemeyecek.

        Çorum FK, ligde 38 puanla 6, Adanaspor ise 20 puanla 19. sırada bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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