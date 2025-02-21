Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Adanaspor'u konuk edecek
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın evinde Adanaspor ile karşılaşacak.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın evinde Adanaspor ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte tedavisi devam eden Geraldo ve Ahmethan Köse ile kart cezalısı Ferhat Yazgan, Adanaspor maçında forma giyemeyecek.
Çorum FK, ligde 38 puanla 6, Adanaspor ise 20 puanla 19. sırada bulunuyor.
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