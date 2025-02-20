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        Çorum'da şehit Erol Olçok adına düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri şiir okudu

        Hitit Üniversitesince düzenlenen "Erol Olçok Kültür Akşamları" etkinliğinde Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın şiir okudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 22:08 Güncelleme: 20.02.2025 - 22:21
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        Çorum'da şehit Erol Olçok adına düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri şiir okudu
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        Hitit Üniversitesince düzenlenen "Erol Olçok Kültür Akşamları" etkinliğinde Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın şiir okudu.

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un adının yaşatıldığı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde etkinlik düzenlendi.

        Hastanenin başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, hastane personeli olarak yoğun ve stres katsayısı yüksek bir iş yaptıklarını söyledi.

        Kesintisiz olması nedeniyle hiç ara vermeden, dinlenmeden halka sağlık hizmeti sunulduğunu belirten Komut, "Biz hastanemizin yüzünü biraz değiştirelim istedik. Arkadaşlarımızı en az bir kez olsun hastaneye çalışmak için değil de birbirimizi dinlemek, dinlenmek, muhabbet etmek ve sıcak ilişkiler geliştirmek adına böyle bir gece tertip ettik." dedi.

        Amatör ruhla sahneye çıktıklarını dile getiren Komut, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, Sezai Karakoç'un "Köşe, Alınyazısı Saati ve Mona Roza" şiirlerini, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Ahmet Sula'nın "Sen Benim Kim Olduğumu Biliyor Musun?" şiirini seslendirdi.

        Doktor ve öğretim üyelerinin oluşturduğu koro, müzik dinletisi sundu.

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