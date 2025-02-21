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        Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

        Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 01:22 Güncelleme: 21.02.2025 - 01:25
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        Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
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        Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.

        Üçtutlar Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği Doğukan A. (32), 09 ABG 254 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı.

        Otomobil, kovalamaca sonucu Ilıca Bağları 4. Sokak ile 18. Sokak kesişiminde durduruldu.

        Yapılan kontrolde 162 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye alkollü araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve "dur" ihtarına uymamaktan 13 bin 420 lira ceza uygulandı.

        Ayrıca sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

        Doğukan A. ve araçta bulunan Recep Ö. (41) ifade ve işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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