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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun Çorum'daki ailesine acı haber verildi

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun şehadet haberi, Çorum'daki ailesine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 09:39 Güncelleme: 21.02.2025 - 09:39
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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun Çorum'daki ailesine acı haber verildi
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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun şehadet haberi, Çorum'daki ailesine ulaştı.

        Şehidin Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyündeki baba ocağına giden yetkililer, Uslu'nun şehadet haberini ailesine verdi.

        Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Orhan Karaca ve Bayat Emniyet Amiri Murat Onarak, baba Sadık ve anne Kezban Uslu'ya taziye dileklerini iletti.

        Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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