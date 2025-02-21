Çorum'da apartman dairesine düzenlenen silahlı saldırı hasara yol açtı
Çorum'da bir ikamete düzenlenen silahlı saldırı hasara neden oldu.
Çorum'da bir ikamete düzenlenen silahlı saldırı hasara neden oldu.
Ulukavak Mahallesi Tekceviz 15. Sokak'taki bir apartmanın 1. kat dairesine kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüphelilerce ateş açıldı.
İkamet sahiplerinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Saldırıda saçmaların isabet etmesi nedeniyle evin camlarında hasar oluştu.
Zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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