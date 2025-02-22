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        Çorum'da eve silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde bir eve silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 21:33 Güncelleme: 22.02.2025 - 21:33
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        Çorum'da eve silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde bir eve silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

        Ayhan Mahallesi'ndeki bir eve silahlı saldırı düzenlendiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Alaca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının ardından kapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Çevredeki 30 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırıyı Y.B. ve M.F.İ'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

        Polis ekiplerince saldırıda kullandıkları tüfekle yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Zanlılar, polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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