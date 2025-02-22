Çorum'da eve silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı
Çorum'un Alaca ilçesinde bir eve silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde bir eve silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.
Ayhan Mahallesi'ndeki bir eve silahlı saldırı düzenlendiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Alaca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının ardından kapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Çevredeki 30 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırıyı Y.B. ve M.F.İ'nin gerçekleştirdiğini belirledi.
Polis ekiplerince saldırıda kullandıkları tüfekle yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Zanlılar, polis merkezine götürüldü.
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