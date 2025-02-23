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        Çorum'da yüzeyi buzla kaplanan Yeşil Göl ziyaretçilerini ağırlıyor

        Çorum'da etkili olan soğuk hava nedeniyle Yeşil Göl'ün yüzeyi buz tuttu, ziyaretçiler beyaz örtünün keyfini yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 19:08 Güncelleme: 23.02.2025 - 19:14
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        Çorum'da yüzeyi buzla kaplanan Yeşil Göl ziyaretçilerini ağırlıyor
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        Çorum'da etkili olan soğuk hava nedeniyle Yeşil Göl'ün yüzeyi buz tuttu, ziyaretçiler beyaz örtünün keyfini yaşadı.

        Çorum'un Laçin ilçesinde bir akarsuyun ormanlık alandaki çukurda birikmeye başlamasıyla kendiliğinden oluşan "Yeşil Göl", etrafını çevreleyen çam ormanıyla birlikte yılın dört mevsimi ziyaretçilerine doyumsuz bir seyir sunuyor.

        Kent merkezine 32 kilometre mesafede bulunan Yeşil Göl, sahip olduğu doğal güzelliği ve çevresindeki bitki örtüsüyle yöre halkınca "saklı cennet" olarak nitelendiriliyor.

        Adını, suyunun renginin yanı sıra çevresindeki ormandan alan doğal gölün yüzeyi, kentte sıfırın altında seyreden hava sıcaklığı nedeniyle buz tuttu.

        Doğaseverler, beyaz örtüyle kaplanan göl ve çevresinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Çorum Doğa Kulübünden Ümit Tiryaki AA muhabirine, Yeşil Göl'ün eşsiz doğa güzelliklerine sahip olduğunu söyledi.

        Bu bölgeye sık sık doğa yürüyüşü planladıklarını belirten Tiryaki, ziyaretçilerin her defasında etkinlikten büyük keyif aldığını kaydetti.

        Kulüpten Yaşar Şahin de Yeşil Göl ve çevresinin, "Çorum'un Abant'ı" olarak anıldığını, bölgenin Çorum'un en güzel noktalarından biri olduğunu vurguladı.

        Geziye ailesiyle katılan 7 yaşındaki Sare Candemir de ikinci kez doğa yürüyüşüne katıldığını, yürümeyi sevdiğini, üşümesine karşın çok mutlu olduğunu söyledi.

        12 yaşındaki Lavinya Turgut ise hem yürüyüş yaptığını, hem de karla oynadığını, eğlenceli bir gün geçirdiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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