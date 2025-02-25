Çorum'da yaralı bulunan tilki koruma altına alındı

Burada veteriner hekimce yapılan kontrolde sağ arka ayağı kırık olduğu belirlenen tilki, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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