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        Çorum'da yaralı bulunan tilki koruma altına alındı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaralı halde bulunan tilki koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 00:27 Güncelleme: 25.02.2025 - 00:29
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        Çorum'da yaralı bulunan tilki koruma altına alındı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaralı halde bulunan tilki koruma altına alındı.

        Ankara-Samsun kara yolu üzerinde bulunan Sungurlu Galericiler Sitesi'nde yaralı halde bulunan tilki, Sungurlu Belediyesi'ne teslim edildi.

        Burada veteriner hekimce yapılan kontrolde sağ arka ayağı kırık olduğu belirlenen tilki, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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