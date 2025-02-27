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        Çorum'da yazar Fethi Gemuhluoğlu'nun hayatı konuşuldu

        Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü, mütefekkir ve yazar Fethi Gemuhluoğlu'nun hayatının konuşulduğu etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 16:25 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:25
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        Çorum'da yazar Fethi Gemuhluoğlu'nun hayatı konuşuldu
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        Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü, mütefekkir ve yazar Fethi Gemuhluoğlu'nun hayatının konuşulduğu etkinlik düzenledi.

        Çorum Yazma Eserleri Kütüphanesi'ndeki etkinlikte konuşan Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Gemuhluoğlu'nun eğitim anlayışı ve donanımlı nesiller yetiştirme ideali hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Gemuhluoğlu'nun hayatında öğretmenlere ilham ve ideal sunacak birçok nokta olduğuna dikkati çeken Bıyıklı, şunları kaydetti:

        "Merhum Fethi Gemuhluoğlu, Cumhuriyet döneminin öncü ve örnek öğretmenlerinden biriydi. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik yaptı, sınıflarda ders verdi. Ama onun sınıflarının sınırı yoktu. Sınırları aşan bir öğretmendi. Muallim kavramının içini hakkıyla doldurarak, öğretmenlik yaptığı memleket evlatlarına iyiyi, doğruyu ve güzeli öğretti. İnsanının özünde var olan güzellikleri ortaya çıkarmak, saklı kabiliyetleri keşfetme sanatı olan muallimlik sanatının en önemli icracılarından biri olmayı başardı. Muallimlere ruh sanatkarı denmesi boşuna değildir. Gizlenmiş, gömülü kalmış yetenekleri açığa çıkarmak ancak iyi bir muallimin yapabileceği bir şeydir."

        Gemuhluoğlu'nun çağının çok ötesinde bir ufuk taşıyan öğretmen olduğunu ifade eden Bıyıklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Öğretmenlik yaparken hiçbir zaman müfredatın sınırlı kalıplarına sıkışıp kalmadı. Ufkunun genişliği kadar, yeni konular açtı öğrencilerine. Sokrat gibi sorularla sarsarak vermek istediği mesaja dikkati çekti. Bir öğretmende bulunması gereken bütün güzel hasletler onda vardı. Türkiye’nin yakın geçmişini çok iyi bilmeleri gerektiğini hatırlatırdı Türk çocuklarına. Gemuhluoğlu öğretmenlikten ayrıldıktan sonra da eğitimciliği bırakmadı."

        Programın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Bıyıklı'ya çiçek takdim etti.

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