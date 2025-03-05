Çorum'da bir kişi arkadaşı tarafından silahla yaralandı

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.Y, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.S, tabanca ile ateş ederek E.Y'yi yaraladı.

Çorum'da bir kişi, evine gelen arkadaşı tarafından silahla yaralandı.

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