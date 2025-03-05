Çorum'da bir kişi arkadaşı tarafından silahla yaralandı
Çorum'da bir kişi, evine gelen arkadaşı tarafından silahla yaralandı.
Çorum'da bir kişi, evine gelen arkadaşı tarafından silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ö.S. yanındaki arkadaşlarıyla, önceden anlaşmazlık yaşadığı arkadaşı E.Y'nin Kale Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde kaldığı eve gitti.
İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.S, tabanca ile ateş ederek E.Y'yi yaraladı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.Y, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.