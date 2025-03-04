Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Boluspor'u konuk edecek
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında yarın evinde Geosis Boluspor ile karşılaşacak.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında yarın evinde Geosis Boluspor ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Alparslan Şen yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Geraldo ve Ahmethan Köse, Boluspor maçında forma giyemeyecek.
Çorum FK, ligde 39 puanla 8'inci, Boluspor ise 38 puanla 10'uncu sırada bulunuyor.
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