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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Boluspor'u konuk edecek

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında yarın evinde Geosis Boluspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 10:21 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:21
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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Boluspor'u konuk edecek
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında yarın evinde Geosis Boluspor ile karşılaşacak.

        Çorum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Alparslan Şen yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Geraldo ve Ahmethan Köse, Boluspor maçında forma giyemeyecek.

        Çorum FK, ligde 39 puanla 8'inci, Boluspor ise 38 puanla 10'uncu sırada bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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