Çorum'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde'de akrabalar Müslüm A. ile Mesut H. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Müslüm A. ve kavgayı ayırmaya çalışan eşi İlknur A, bıçakla ellerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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