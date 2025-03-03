Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum merkezli yasa dışı silah ticareti operasyonu; 16 tutuklama

        ÇORUM merkezli 30 ilde yasa dışı silah ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 79 kişiden 16'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 16:52 Güncelleme: 03.03.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum merkezli yasa dışı silah ticareti operasyonu; 16 tutuklama
        ABONE OL

        ÇORUM merkezli 30 ilde yasa dışı silah ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 79 kişiden 16’sı tutuklandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat'ta yasa dışı silah ticareti yapan organize suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen adreslere yapılan aramalarda 39 ruhsatsız tabanca, 56 bin 100 çeşitli çap ve ebatlarda tabanca mermisi, 21 ruhsatsız av tüfeği, 500 av fişeği, 30 silah parçası, 2 el yapımı patlayıcı, 2 el telsizi, 1 çelik yelek ile çok sayıda dijital materyal geçirildi. Operasyonda 79 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 16’sı tutuklandı, 63 kişi ise serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Savcı: Engin Polat'a en ağır ceza verilsin
        Savcı: Engin Polat'a en ağır ceza verilsin
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        ABD'de çoğunluk Trump'ın başkanlığından memnun değil
        ABD'de çoğunluk Trump'ın başkanlığından memnun değil
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        Beykoz Belediye Başkanı için tutuklama talebi
        Beykoz Belediye Başkanı için tutuklama talebi
        Eski eş, kadını yaraladı! Kadının sevgilisini katletti!
        Eski eş, kadını yaraladı! Kadının sevgilisini katletti!
        Avusturya'da 155 gün sonra hükümet göreve başladı
        Avusturya'da 155 gün sonra hükümet göreve başladı
        Kaderi değişebilir
        Kaderi değişebilir
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Borsada enflasyon coşkusu
        Borsada enflasyon coşkusu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı

        Benzer Haberler

        Çorum merkezli silah ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 16 kişi tu...
        Çorum merkezli silah ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 16 kişi tu...
        Çorum'da arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı
        Çorum'da arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı
        Çorum'daki kazada yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
        Çorum'daki kazada yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
        Çorum'da çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı
        Çorum'da çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı
        Çorum'da çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti
        Çorum'da çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti
        Çorum'da valizde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi
        Çorum'da valizde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi