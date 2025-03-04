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        Haberler Gündem Hava Durumu DİKKAT! Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgelere sağanak yağmur, fırtına ve toz uyarısı - 4 Mart Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgelere sağanak yağmur, fırtına ve toz uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Muğla ve Antalya çevreleri yağmurlu, Marmara ve Ege kıyıları ise kuvvetli rüzgarlı olacak. Güneydoğu üzerinden gelen tozlu hava ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz'in doğusunda toz taşınımı görülecek. Diğer yandan iç bölgelerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi sürüyor. Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 07:35 Güncelleme: 04.03.2025 - 07:35
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        Sağanak yağmur, fırtına ve toz uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla, Antalya'nın batı kesimleri, Rize, Artvin'in kıyı kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı, doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 10°

        Ankara

        Güneşli 11°

        İzmir

        Güneşli 15°

        Antalya

        Güneşli 18°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli

        Bursa

        Güneşli 10°

        Adana

        Güneşli 22°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 15°

        Gaziantep

        Güneşli 14°

        Ağrı

        Karlı

        Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Bu bölgelerde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirildiğinden ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

        TOZ TAŞINIMI

        Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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