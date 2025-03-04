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        Oğuzlar'da çiftçiler TKDK'nin hibe destekleri hakkında bilgilendirildi

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çiftçilere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) verilen hibe destekleri hakkında bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 21:38 Güncelleme: 04.03.2025 - 21:38
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        Oğuzlar'da çiftçiler TKDK'nin hibe destekleri hakkında bilgilendirildi
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        Çorum’un Oğuzlar ilçesinde çiftçilere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) verilen hibe destekleri hakkında bilgi verildi.

        Oğuzlar Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, TKDK Çorum İl Koordinatörlüğünden Ziraat Mühendisi Ali Aydın, çiftçilere hibe desteklerinin proje hazırlama ve uygulama süreçlerini anlattı.

        Aydın, sunumunun ardından çiftçilerin sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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