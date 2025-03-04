Oğuzlar'da çiftçiler TKDK'nin hibe destekleri hakkında bilgilendirildi
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çiftçilere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) verilen hibe destekleri hakkında bilgi verildi.
Çorum’un Oğuzlar ilçesinde çiftçilere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) verilen hibe destekleri hakkında bilgi verildi.
Oğuzlar Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, TKDK Çorum İl Koordinatörlüğünden Ziraat Mühendisi Ali Aydın, çiftçilere hibe desteklerinin proje hazırlama ve uygulama süreçlerini anlattı.
Aydın, sunumunun ardından çiftçilerin sorularını yanıtladı.
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