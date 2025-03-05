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        Bayat Kaymakamı Yüce öğrencilerle iftar yaptı

        Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, yatılı öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:33 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:40
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        Bayat Kaymakamı Yüce öğrencilerle iftar yaptı
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        Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, yatılı öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.

        Yüce, Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdunda öğrencilerle iftar yaptı.

        Ardından öğrencilerle sohbet eden Yüce, öğrencilerin ramazanlarını tebrik edip, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

        Programa, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Cumhuriyet Savcısı Özgür Tahtacı ve Milli Eğitim Müdürü Eyüp Uçar da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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