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        Çorum Valisi Çalgan, "İftarda Konuşalım" programında lise öğrencileriyle buluştu

        Çorum Valisi Ali Çalgan, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "İftarda Konuşalım" programı kapsamında Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyonu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:43 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:44
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        Çorum Valisi Çalgan, "İftarda Konuşalım" programında lise öğrencileriyle buluştu
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        Çorum Valisi Ali Çalgan, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "İftarda Konuşalım" programı kapsamında Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyonu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, iftar programı öncesi Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Bölümü öğrencileri, müzik öğretmeni Orhan İba yönetiminde Türk Tasavvuf Musiki dinletisi sundu.

        Ardından Vali Çalgan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile birlikte pansiyonda öğrencilerle iftar yaptı.

        İftarın ardından öğrencilerle sohbet eden Çalgan, başarı dileklerini iletti.

        Öğrencilere hedeflerini yüksek tutmalarını tavsiye eden Çalgan, "Kendinizi iyi yetiştirin. Sizlerden istenen sadece çalışmanız ve başarılı olmanızdır. Ülkemiz, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine siz gençlerin sayesinde ulaşacaktır. Sevgili Gençler, size inanıyor, güveniyor ve sizi çok seviyoruz. Özejder Sosyal Bilimler Lisesinin başarısıyla gurur duyuyorum. Sizlerin daha iyi yerlere geleceğinizi biliyor ve inanıyorum. Okulunuz bir proje okulu ve sizler de sınav kazanarak buraya geldiniz. Potansiyeliniz yüksek. Bu potansiyeli işleyerek daha iyi yerlere geleceksiniz. Sizlerle bir arada olmaktan, sizinle iftar yapmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

        İftar sonrası öğrenciler, Çalgan'a tablo hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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